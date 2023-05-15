الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس ديلر مخدرات 4 أيام لاتهامه بترويج الحشيش في الطالبية

حبس ديلر
حبس ديلر

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس ديلر مخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج الحشيش على عملائه فى الطالبية.

 

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

 

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من إحباط محاولة عاطل ترويج مواد مخدرة في منطقة الطالبية، وضبط بحوزته كمية من الحشيش المخدر، اعترف بحيازتها للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة، بقصد الاتجار بها، وترويجها بين المتعاطين من عملائه.

 

رصد رجال المباحث تحركات المتهم، وتمكنوا من القبض عليه بمنطقة الطالبية، وضبط بحوزته كمية من الحشيش، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المضبوطات، وهاتف محمول يتواصل به مع عملائه.

 

بمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث بتحويل مسكنه إلى مخزن للمواد المخدرة، حيث يخفيها بمسكنه تمهيدا للتواصل مع عملائه، وأرشد عن عاطل تحصل منه على المخدر، ليتولى ترويجه بين المتعاطين من عملائه.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

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