الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 15 مايو 2023 في بورصة الدواجن والشركات

كتاكيت
كتاكيت

مازال البحث مستمرًا عن أسعار الكتاكيت، حيث أن أسعارها تنعكس علي أسعار الدواجن في الأسواق، وقد شهدت أسعار الكتاكيت أستقرار اليوم الأثنين 15 مايو 2023 في بورصة الدواجن.

وتقدم الـ"الدستور" إلي متابعهيا أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 15 مايو 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية وفي الشركات.

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الأثنين 15 مايو 

سجلت أسعار الكتاكيت في مجموعة حسن الغريب 15 جنيها .

سجلت أسعار الكتاكيت في مجموعة القصبي للاستثمار16 جنيها 

سجلت أسعار الكتاكيت في شركة الكناني جروب 11.75 جنيها.

سجلت أسعار الكتاكيت في شركة الكناني جروب 13.5 جنيها.

سجلت أسعار الكتاكيت في شركة المنصورة للدواجن 11.90جنيها.

سجلت أسعار كتاكيت سمان أبيض بيور5.5 جنيها .

سجلت أسعاركتكوت سمان ( الأبيض ) 4 جنيها .

سجلت أسعار كتكوت سمان ( الأسمر ) 4 جنيها.

سجلت أسعار كتكوت  كتكوت بلدي 6.25 جنيها .

سجلت أسعار  كتكوت ساسو 10.5 جنيها .

سجلت أسعار كتكوت أبيض 12 جنيها .

سجلت أسعار الكتاكيت في شركة كايرو ثري اية للدواجن 16جنيها .

سجلت أسعار الكتاكيت في شركة  الصلاح 14 جنيها .

سجلت أسعار الكتاكيت في مجموعة الوادي 15.50 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 14 مايو 2023 في بورصة الدواجن

تعرف على أسعار الكتاكيت اليوم السبت 13-5-2023 في الشركات

أسعارالكتكوت في بورصة الدواجن 15 مايو2023 

سجلت أسعار كتكوت أبيض عمر يوم 11 جنيه.

سجلت أسعار كتكوت ساسوعمريوم 10 جنيه.

سجلت أسعاركتكوت بلدي حرعمر يوم 8 جنيه.

سجلت أسعار كتكوت بط فرنساوي عمر يوم  18.50 جنيه 

سجلت أسعاركتكوت بط مسكوفي عمر يوم  26.75 جنيه

 سجلت أسعاركتكوت بط مولارد عمر يوم  32.75 جنيه 

سجلت أسعار كتكوت رومي أبيض عمر يوم 71 جنيه

 سجلت أسعار كتكوت رومي أسمرعمر يوم  13 جنيه 

 سجلت أسعار كتكوت رومي برونزي 300 جرام 20.00 جنيه .

أسعار الكتاكيت أسعار الكتاكيت في شركة الكناني أسعار كتكوت أبيض أسعار كتكوت ساسو أسعاركتكوت بلدي

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