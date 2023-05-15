الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حدائق أكتوبر: إجراء أعمال مكافحة الناموس بسيارات الرش بمشروع الإسكان 262

خلال الاعمال
خلال الاعمال

أكد جهاز حدائق أكتوبر أنه يجري أعمال النظافة وإزالة الأشجار في المنطقة الرابعة "ابني بيتك"، بجانب الحفاظ على البيئة وخدمة الأهالي والسكان بالمدينة، لظهورها بالمظهر الحضاري واللائق، ومنعًا لانتشار الأمراض والأوبئة، وخاصة في إطار جهود الدولة لمحاربة جائحة كورونا.

وقال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر، في تصريحات له اليوم، إن الجهاز مستمر في أعمال النظافة على مستوى المدينة التي تبلغ مساحتها نحو 40 ألف فدان، حيث تشمل أعمال النظافة في مناطق ومشروعات الإسكان الاجتماعي ومناطق "ابني بيتك" التي تشمل المنطقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة، بجانب الكمبوندات وجميع المشروعات السكنية.

وأضاف رئيس الجهاز أن هذه الأعمال تمت تحت إشراف المهندس أحمد نمور، نائب رئيس الجهاز، لمتابعة أعمال النظافة في القطاعات بالمناطق "ابني بيتك" للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للمدينة كمظهر جمالي، باعتبار أن المدينة من الجيل الرابع.

وتابع رئيس جهاز حدائق أكتوبر أنه تم إجراء أعمال مكافحة الناموس، وخاصة بحلول الموسم الصيفي، ليتم العمل في مشروعات الإسكان الاجتماعي، والتي بدأت في مشروع الإسكان الاجتماعي 262 عمارة، حيث بدأت أعمال الرش لمكافحة الناموس التي يكثر في الموسم الصيفي، من خلال تنفيذ عمليات الرش أسبوعيًا في الفترة ما بعد العصر وقبل المغرب.

وأوضح أن أعمال مكافحة الناموس باستخدام عمليات الرش تشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي ومناطق ابن بيتك وجميع المناطق السكنية بالمدينه لمنع الأمراض والحفاظ على صحة المواطنين في المدينة.

الإسكان الاجتماعى الامراض والاوبئة الحفاظ على صحة المهندس محمد مصطفى المشروعات السكنية جهاز حدائق أكتوبر

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