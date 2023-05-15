الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بداية من الخميس (فيديو)

الأرصاد
الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم نشهد ارتفاعًا في درجة الحرارة عن الأمس بدرجتين، ومتوقع العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، منوهة بأن غدًا وبعد غدٍ نشهد مزيدًا من الارتفاع في درجات الحرارة.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أنه متوقع غدًا أن يكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، مشيرة إلى أننا نتأثر بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: إننا نشهد امتدادًا لمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس خلال فترة النهار، مما يزيد شعورنا بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

وتابعت: نشهد أجواءً دافئة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، بينما نشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال فترة الليل، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. 

الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، حيث إنها تؤدي إلى انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، ولكن سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعات أخرى في درجات الحرارة، وبداية من يوم الخميس المقبل تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 29 درجة مئوية. 

الأرصاد عوده درجات الحرارة الخميس بداية معدلاتها الطبيعية

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