الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسكندرية الصحراوى

إسعاف
إسعاف

أصيب مواطن بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى، مفاده وجود مصادمة. 

على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

مواطن طريق الاسكندرية الصحراوي غرفة عمليات شرطة النجدة الخدمات الأمنية

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