وزير الرى: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات المائية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.

استخدام مياه الصرف الزراعي لتنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي

وصرح الدكتور سويلم، بأن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.

مشروعات التنمية الشاملة توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين

وأوضح وزير الرى، أن هذه المشروعات تهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادًا على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات، كما أن هذه المشروعات تعد نموذجًا لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال.

كما استعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/يوم، والذى تصل نسبة التنفيذ به الى ٥٥%، ويتكون المشروع من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم "عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومترًا" .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس على منوفى، رئيس مصلحة الرى، والدكتور أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والدكتور رجب عبدالعظيم، مساعد الوزير لشئون المياه، والمهندس حسام طاهر، رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، والدكتور أحمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، والمهندسة سلوى عبدالغنى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتصميمات والعقود بقطاع التوسع الأفقى.

كما حضر الاجتماع المهندس رضا محمد، رئيس الإدارة المركزية المهندس المقيم لمشروع الضبعة، والمهندس محمد عمر مكرم، معاون الوزير للمشروعات الكبرى.