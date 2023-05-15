إغلاق وتشميع 514 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق خلال أسبوع في الغربية

أعلنت محافظة الغربية، إغلاق وتشميع 514 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من فيروس كورونا المستجد، وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد محافظ الغربية، على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، بمراكز ومدن المحافظة، وأهمية دور جميع الجهات والمجتمع المدني، في نشر الوعي بضرورة اتباع تلك التعليمات، وأيضا أهمية ارتداء الكمامات والحد من التجمعات.