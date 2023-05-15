الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"دياب" يكشف موعد نهاية الدورى.. وموقف جمهور الأهلى من حضور لقاء الترجى

أحمد دياب
أحمد دياب

كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، الموعد النهائي الخاص بانتهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023.

وقال أحمد دياب، في تصريحات تليفزيونية: "كنا نهدف لإنهاء الدوري يوم 30 يونيو المقبل لكن تم تأخير موعد نهاية المسابقة إلى منتصف يوليو نتيجة مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "لن يزيد الموعد عن هذا الحد بسبب مباريات الأهلي المؤجلة نتيجة مشاركته في دوري أبطال أفريقيا".

وعن حضور جماهير الأهلي في مباراة الترجي ضمن إياب نصف النهائي، قال: "هناك اتصالات مستمرة مع إدارة القلعة الحمراء منذ المباريات الأفريقية السابقة، ووصلنا لنتائج جيدة، وكان هناك حضور للجماهير بأعداد رائعة في المدرجات".

وكان الأهلي قد حصل على موافقة مبدئية بحضور 10 آلاف مشجع لمباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل. 

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