الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى عن مصنع شرق العوينات: بنبنى مصانع مش طرق وكبارى فقط

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن شرق العوينات الآن هي أرض الخير بعد أن كانت صحراء جرداء، مؤكدًا أن هذه الأرض في فترة التسعينيات كانت أول مساحة مزروعة بها 10 آلاف فدان، وصلت حتى قبل 2011 إلى 90 ألف فدان.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن شرق العوينات تابعة لمحافظة الوادي الجديد، على الحدود الغربية مع ليبيا والجنوبية مع السودان.

وتابع: "شرق العوينات كانت عبارة عن أرض صحراء، لكن رجال مصر عمروها وخضروها"، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة والنائب محمد أبوالعينين أول من زرعوا تلك المنطقة.

وتابع: "هناك مصنع بطاطس على بعد 1.1 ألف كيلو متر من القاهرة في أقصى جنوب مصر، أنشأه جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وهناك مساحات كبيرة منزرعة بالبطاطس في تلك المنطقة".

واستكمل: "إحنا عندنا صناعة ونبني مصانع في أقصى جنوب مصر، مش بنعمل طرق وكباري فقط".

أحمد موسى شرق العوينات افتتاح شرق العوينات برنامج على مسؤوليتي على مسؤوليتي مصنع بطاطس شرق العوينات

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