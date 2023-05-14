الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فريدة الشوباشى تشارك فى عزاء الكاتب الراحل محمود بكرى

عزاء محمود بكري
عزاء محمود بكري

حرصت الكاتبة والإعلامية فريدة الشوباشي على المشاركة في عزاء الكاتب الراحل محمود البكري، وتقديم واجب العزاء لشقيقه الكاتب والنائب مصطفى بكري في مسجد عمر مكرم بالقاهرة.

وبدأ مساء اليوم الأحد، عزاء الكاتب الصحفي الراحل محمود بكري، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير بالقاهرة، وذلك بحضور شقيقه النائب والكاتب الصحفي مصطفى بكرى والذي استقبل المعزين عقب صلاة المغرب.

وأعلن الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، عن إقامة عزاء لشقيقه الكاتب الصحفي محمود بكري وعضو مجلس الشيوخ، في القاهرة بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، عقب صلاة المغرب، وذلك أن أقيم للفقيد عزاء على مدار 3 أيام في بلدتهما قرية المعنا، في "بندر قنا".

كان قد شيع الآلاف من أهالي محافظة قنا في مشهد جنائزي مهيب، جثمان الكاتب الصحفي، محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء الماضي، والذي كانت وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، إثر وعكة صحية استمرت قرابة الـ70 يومًا.

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فريدة الشوباشي عزاء الكاتب الراحل محمود بكري الكاتب الراحل محمود بكري محمود بكرى عزاء محمود بكري مصطفى بكرى

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