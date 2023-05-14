الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بحس الشياكة في البساطة.. حلا شيحة بإطلالة كاجوال علي "إنستجرام"

حلا شيحة
حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة الإنستجرام، مرتدية تيشيرت وبنطلون جينز بسيط.

وعلقت حلا على الصورة قائلة: “حالا كنت بجرب تيشرت عجبتني لقيت إني بحب الحاجات البسيطة في اللبس، ممكن أخلص فلوسي على حاجات كاجوال أكتر وبعدين في البيت أقول إيه ده مشتريتش فستان مثلًا”.

وتاعبت حلا: “طول عمري كدة ووالدي دايما يقولي يا حلا خليكي بسيطة بس بردو لازم تهتمي بلبسك أكتر وأنا بقوله حاضر بس ارجع تاني اللبس بسيط، بحس الشياكة في البساطة إيه رأيكوا!!!؟”.

آخر أعمال حلا شيحة

والجدير بالذكر أن الفنانة حلا شيحا عادت للعمل بالوسط الفني بعد 13 عامًا من اعتزالها، وشاركت في مسلسل “زلزال” مع الفنان الشاب محمد رمضان عام 2019، ثم مسلسل “خيانة عهد” مع النجمة الكبير يسرا عام 2020، وكان آخر أعمالها فيلم “مش أنا” مع النجم الشاب تامر حسني، ثم اعتزلت وارتدت الحجاب مرة أخرى قبل أن تعود وتظهر بدون حجاب.

انستجرام الانستجرام الشياكة خيانة عهد زلزال مش أنا

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