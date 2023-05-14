ضبط 16 مخالفة تمونية خلال حملة رقابية على المخابز بأبوقرقاص بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا حملة تموينية رقابية وتفتيشية علي المخابز البلدية بالتعاون مع إدارة التموين بالمركزوالجهات المعنية أسفرت عن ضبط وتحرير 16 مخالفة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

قال تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص نظمت حملة تموينية مكبرة تحت اشراف على ظريف رئيس الوحدة القروية بابيوها و ادارة التموين بابوقرقاص على المخابز البلدية بقرية ابيوها لضبط كافة المخالفات والتاكد من جودة الخبر المنتج أسفرت الحملة عن تحرير عدد 16 محضرا متنوعا.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن المخالفات تنوعت وشملت نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم صرف بون وعدم وجود سجل وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية مثل حماية المستهلك وإدارتي الصحة والطب البيطري ومباحث التموين تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية والمطاعم ومحلات الجزارة ومحطات الوقود لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة أحتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للإستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين وضبط جميع المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن مشيرا إلي أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمخابز لفرض الأنضباط التمويني وضبط الأسعار مشيرا إلي أن شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية علي المخابز لضبط كافة المخالفات التمونية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش بدائرة مركز ومدينة ابوقرقاص .

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