ندوة علمية بعنوان " تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية"

نظمت كلية علوم وهندسة الحاسب اليوم الأحد ندوة علمية عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية حيث تم مناقشة معني الذكاء الاصطناعي وما هي تطبيقاته في المجال الصحي، تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة وريادة الدكتور إبراهيم فتحي معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب جامعة المنصورة الجديدة والدكتور خالد فؤاد مدير برامج كلية علوم وهندسة الحاسب وبالتعاون مع كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة.



وأكدت الندوة على ان تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستغير حياة البشر بشكل كبير، وتم مناقشة مساهمة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في تقديم رعاية صحية آمنة وموثوقة وفعالة، وتحسين جودة بيئة الرعاية الصحية والقدرة على الكشف المبكر على الأمراض وهو من أهم المجالات والتطبيقات الحالية التي يتم تطويرها.



واشتملت الندوة الحديث عن ChatGPT حيث تناولت الندوة التعريف ببرنامج ChatGPT وتاريخ تطويره، ثم الحديث عن أهمية هذا البرنامج واستخداماته وتطبيقاته في المجالات المختلفة.



واختتمت الندوة بفتح باب الأسئلة وتمت الإجابة علي هذه الأسئلة من قبل الدكتور إبراهيم فتحي معوض عميد الكلية و الدكتور خالد فؤاد مدير البرامج بالكلية.

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