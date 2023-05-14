الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمود فوزي: الحوار الوطني مهتم بمناقشة مشاكل المصريين بالخارج وإيجاد حلول لها

محمود فوزي
محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه منذ 48 ساعة تم تجديد إرسال رسائل للمصريين بالخارج، بدعوتهم لإرسال مقترحاتهم للحوار الوطني.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الحوار مهتم بمناقشة مشاكل المصريين بالخارج وإيجاد حلول لها لأن التشاور في ترتيب أولويات قائمة الحوار الوطني.

وعن النظام الانتخابي، قال إن الدستور نص على التمثيل المناسب والملائم في مجلس النواب وهذا معناه أن المشرع لديه سلطة لتقدير ماهو مناسب وماهو ملائم وعلى العكس، أن النص في قانون المحليات دقيق، وهناك التزام حتمي وحرفي بالمحليات.

التحديات التي تواجه تقسيم الدوائر

وأكد أن تقسيم الدوائر فيه تحديات فكلما كانت أصغر كلما عرف الناخب المرشح ولكن نصطدم بمعايير الكرسي، ويوجد تفاصيل فنية تختلط بالسياسة والقانون والدستور ولذلك يحضر في جلسات الحوار الوطني خبراء وكل الأحزاب السياسية. 

محمود فوزي الحوار الوطنى المصريين بالخارج مشاكل النظام الانتخابي تقسيم الدوائر

مواد متعلقة

عصام شيحة: انطلاقة الحوار الوطنى كانت ساخنة والأهم أن تصل للمواطن

مطالب فى الحوار الوطنى بتفعيل «مفوضية مكافحة التمييز» وتنفيذ برنامج وطنى للتوعية

حل تحديات التعاونيات.. دعوات فى الحوار الوطنى لتطوير التشريعات

«النظام الانتخابى».. مباحثات في الحوار الوطني حول القائمة النسبية والمطلقة لتحقيق التمثيل العادل

أمين عام الحوار الوطني: "مجلس الأمناء" له الحق في إبداء رأيه بالقضايا المطروحة

الأكثر قراءة

حبس صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الشرقية 4 أيام

قومي المرأة ببني سويف ينفذ "مطبخ المصرية" بقرية طنسا بني مالو بمركز ببا

كفر الشيخ تكثف أعمال مكافحة البعوض بحملات رش مسائية

عقب ضبط أطنان منها.. ضحايا اللحوم المصنعة يتحدثون لـ"الدستور"

دراسة: حمية البحر الأبيض المتوسط تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسكري

أليو ديانج مطلوب فى الدورى الفرنسى خلال الانتقالات الصيفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة