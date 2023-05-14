محمود فوزي: الحوار الوطني مهتم بمناقشة مشاكل المصريين بالخارج وإيجاد حلول لها

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه منذ 48 ساعة تم تجديد إرسال رسائل للمصريين بالخارج، بدعوتهم لإرسال مقترحاتهم للحوار الوطني.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الحوار مهتم بمناقشة مشاكل المصريين بالخارج وإيجاد حلول لها لأن التشاور في ترتيب أولويات قائمة الحوار الوطني.

وعن النظام الانتخابي، قال إن الدستور نص على التمثيل المناسب والملائم في مجلس النواب وهذا معناه أن المشرع لديه سلطة لتقدير ماهو مناسب وماهو ملائم وعلى العكس، أن النص في قانون المحليات دقيق، وهناك التزام حتمي وحرفي بالمحليات.

التحديات التي تواجه تقسيم الدوائر

وأكد أن تقسيم الدوائر فيه تحديات فكلما كانت أصغر كلما عرف الناخب المرشح ولكن نصطدم بمعايير الكرسي، ويوجد تفاصيل فنية تختلط بالسياسة والقانون والدستور ولذلك يحضر في جلسات الحوار الوطني خبراء وكل الأحزاب السياسية.