الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

«دولة مكتملة».. الباز: مصر الآن تزرع وتتحاور بدون خطوط حمراء

الباز
الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر في 14 مايو 2023 تفتتح مشروعات شرق العوينات وموسم حصاد القمح ومصنع كبير للصناعات الزراعية، وأيضًا تشهد بداية جلسات الحوار الوطني.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن مشهد موسم الحصاد وافتتاح مشروعات زراعية جديدة يؤكد أن مصر تتحرك بشكل كبير في في اتجاه التصنيع والتحديث، ومحاولة تقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال مشروعات حقيقية.

ولفت إلى الحوار الوطني الهدف منه هو الحديث عن المستقبل بدون خطوط حمراء، ومشروعات استصلاح الأراضي هي أيضًا من أجل المستقبل.

وتابع: "الربط بين المشهدين اليوم مهم؛ لأنه لولا ما تم ويتم إنجازه من مشروعات لما رأينا مشهد الحوار الوطني، والآن نحن دولة مكتملة وليس شبه دولة".

وأردف: "طول الوقت بنتكلم لماذا لا تتجه الدولة نحو الصحراء؟ لكن منذ 2013 ونحن نرى بأعيننا اهتمام القيادة السياسة بالتعمير والاستصلاح وتعمير الصحراء".

محمد الباز شرق العوينات موسم حصاد القمح جلسات الحوار الوطني اخر النهار

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