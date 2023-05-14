"الصحفيين": حفل تأبين للكاتب الصحفى محمود بكرى الإثنين

تقيم نقابة الصحفيين، مساء الإثنين، حفل تأبين للكاتب الصحفي الراحل محمود بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، عضو مجلس الشيوخ الذي وافته المنية مساء الأربعاء بعد رحلة عطاء حافلة في بلاط صاحبة الجلالة.

يشارك في حفل التأبين نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة وأسرة وزملاء الفقيد الراحل من مختلف الصحف القومية والحزبية والخاصة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وشيع الآلاف من أهالي قنا في مشهد جنائزي مهيب، جثمان الكاتب الصحفي، محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، الأربعاء الماضي، والذي كانت وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، إثر وعكة صحية استمرت قرابة الـ70 يوما.