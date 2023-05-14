الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الصحفيين": حفل تأبين للكاتب الصحفى محمود بكرى الإثنين

الراحل محمود بكري
الراحل محمود بكري

تقيم نقابة الصحفيين، مساء الإثنين، حفل تأبين للكاتب الصحفي الراحل محمود بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، عضو مجلس الشيوخ الذي وافته المنية مساء الأربعاء بعد رحلة عطاء حافلة في بلاط صاحبة الجلالة.

يشارك في حفل التأبين نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة وأسرة وزملاء الفقيد الراحل من مختلف الصحف القومية والحزبية والخاصة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وشيع الآلاف من أهالي قنا في مشهد جنائزي مهيب، جثمان الكاتب الصحفي، محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، الأربعاء الماضي، والذي كانت وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، إثر وعكة صحية استمرت قرابة الـ70 يوما.

محافظة قنا جثمان الكاتب الصحفي الراحل محمود بكري نقابة الصحفيين أعضاء مجلس النقابة

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم الأحد 14-5-2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

مواعيد قطارات مرسى مطروح من القاهرة والإسكندرية وأسعارها 2023

"عذاب 8 سنوات انتهى بمأساة".. القصة الكاملة للعثور على هيكل عظمى لطفل بدمياط

الخطيب ومحمد منير يشاركان فى عزاء النائب محمود بكرى (صور)

اعتماد 13 مؤسسة تعليمية جديدة ضمن اعتماد الجودة فى دمياط

باسل الحينى رئيساً "غير تنفيذى" لبنك التعمير والإسكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة