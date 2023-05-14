الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عصام شيحة: انطلاقة الحوار الوطني كانت ساخنة والأهم أن تصل للمواطن

عصام شيحة
عصام شيحة

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن جميع القضايا المطروحة بالحوار الوطني هامة والقائمين على الحوار من مجلس الأمناء بذلوا جهودًا كبيرة في تنظيم الجلسات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن القضايا التي كان فيها اتفاق واسع سيتم مناقشتها أولًا بالحوار الوطني، والقضايا التي بها خلاف سيتم تأجيلها تباعًا. 

وأشار "شيحة"، إلى أن إنطلاقة الحوار الوطني كانت ساخنة في كلا المحورين فالأول لجنة حقوق الإنسان، ومناقشة عدم التمييز، والمحور السياسي النظام الانتخابي، كان ساخنًا جدًا لأنه يشمل قائمة سياسية كبيرة القائمة المطلقة والقائمة النسبية النظام الفردي للانتخابات. 

الأزمة الحقيقية هي في فقدان الثقة ونحاول إعادتها

وأوضح أن الأزمة الحقيقية هي في فقدان الثقة ونحاول إعادة الثقة بين الأحزاب السياسية بعضها وبعض، وبين الأحزاب والدولة، مؤكدًا أن الأهم أن تصل جلسات الحوار الوطني للمواطن ويرى ممثليه وهو يتحدثون نيابة عنه، لأن البداية الساخنة تشعرك أن الآراء متعارضة ولكن التحليل الموضوعي يشعرك أن هناك رغبة في التوافق.

عصام شيحة الحوار الوطنى انطلاقة ساخنة للمواطن النظام الانتخابي لجنة حقوق الانسان

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