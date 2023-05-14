الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حل تحديات التعاونيات.. دعوات فى الحوار الوطنى لتطوير التشريعات

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن من أهم الملفات على طاولة الحوار الوطنى ملف التعاونيات والجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن التعاونيات قاطرة تقود التنمية وتخدم أكثر من ٢٥ مليون مواطن.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالحوار الوطنى، تحت عنوان "حل تحديات التعاونيات"، بمشاركة واسعة من كل فئات المجتمع.

وأضاف "عبدالقوى"، خلال كلمته، أن التعاونيات لها دور كبير فى رفع شأن المواطن المصرى، وسيكون لها دور كبير فى دعم الطبقات المتوسطة وغيرها، معربًا عن ثقته فى الخروج بالعديد من القوانين لحل مشكلات التعاونيات، لافتًا الى أن الحوار الوطنى سيكون حوارًا مثمرًا.

من جهته، أكد المقرر العام المساعد للمحور السياسى، الدكتور مصطفى كامل السيد، الأستاذ بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، أن لجنة النقابات على درجة عالية من الأهمية لأنها تتناول قضايا بين السياسة والاقتصاد، لافتًا إلى أن النقابات والجمعيات الأهلية تمنح أى نظام سياسى الاستقرار.

وأعرب عن أمله فى أن يكون هذا الحوار السياسى خطوة على طريق طويل للإصلاح السياسى الشامل فى مصر، ولكى يتحقق هذا لا بد من النظر إلى القواعد الأساسية التى تحكم السياسات الخاصة بالتعاونيات فى مصر. 

وشدد على أنه لكى يؤدى هذا الحوار إلى النتائج المرجوة منه فلا بد أن يهتم المشاركون بطرح قضايا جادة، ويبذلوا جهدًا لبلورة الأفكار والآراء المطروحة لرفعها لجهات صنع القرار فى صورة أفكار خاصة بتشريعات أو إجراءات ينبغى القيام بها، لافتًا إلى أن للمشاركين فى هذا الحوار دورًا فى التعبير عن المواطنين فى القضايا المطروحة. وفى ختام كلمته، أكد أن هناك واجبًا على أجهزة الدولة ووسائل الإعلام بتوفير المناخ الملائم والطرح المتوازن الشامل للآراء التى يتم التعبير عنها فى هذا الحوار.

وقال اللواء فؤاد عباس توفيق، رئيس الاتحاد التعاونى الإسكانى، إن هناك تحديات تواجه التعاون الاسكانى، أبرزها أن القانون المنظم مضى عليه ٤٠ عامًا، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للتعاون لم يقم بمهامه نظرًا لعدم اجتماعه ولا مرة منذ تأسيسه من ٥ سنوات. من جهته، قال رمضان عبده، رئيس الاتحاد التعاونى للثروة السمكية، إن الاتحاد لديه عدد من المطالب لزيادة دوره، منها زيادة الدعم للصيادين والمراكب.

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