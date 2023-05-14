فركش.. صناع وأبطال فيلم "وش في وش" ينتهون من التصوير تمهيدًا لعرضه بالسينمات

انتهى صناع وأبطال فيلم "وش في وش" الذي يقوم ببطولته النجم محمد ممدوح، والنجمة أمينة خليل؛ من تصوير مشاهد العمل بالكامل اليوم الأحد.

ورفع المخرج وليد الحلفاوي، شعار فركش، برفقة أبطال الفيلم، وودع فريق العمل باكمله، لوكيشن التصوير؛ الذى سادته روح الأسرة المترابطة وانتشرت به أجواء الحب والسعادة، وذلك داخل اللوكيشن الرئيسى باستديو المسلمي، بحضور نخبة كبيرة من أبطال العمل، منهم دنيا سامي، وأحمد خالد صالح، وبيومي فؤاد، وخالد كمال، ومحمد شاهين، ومحمود الليثي، وذلك بعد الانتهاء من تصوير جميع مشاهد العمل؛ ويواصل المخرج وليد الحلفاوي، حاليًا عمليات المونتاج المكساج تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم الصيف.

وكانت الشركة قد بدأت تصوير الفيلم في نهاية شهر أكتوبر الماضي بعد الانتهاء من التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة.

تفاصيل وأحداث فيلم "وش في وش"

وتدور أحداث فيلم “وش في وش”، في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

صناع وأبطال فيلم "وش في وش"

الفيلم من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، والعمل من إخراج وليد الحلفاوي.