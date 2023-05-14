"الزراعة" تعلن حجم إنتاج مصر من التمور وكميات التصدير للخارج

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في المعمل المركزي للنخيل، عن حجم إنتاج مصر من التمور والكميات التي يتم تصديرها للخارج ومبادرة زراعة أكثر من 2,5 مليون نخلة مما يشجع على عمليات التصنيع.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في المعمل المركزي للنخيل، أن زراعة النخيل من أهم الزراعات التي انتبهت لها الحكومة المصرية، حيث تعتبر التمور من المحاصيل الاستراتيجية التي تشكل دعامة أساسية للاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل للعديد من الأفراد، ولقد شهدت هذه الصناعة تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية والتصدير إلى العديد من الدول، كما أن الدولة أطلقت مبادرة لزراعة 2.5 مليون نخلة.

وقال التقرير إن مصر تعد الأولى عالميًا في إنتاج التمور بنحو 1.8 مليون طن سنويًا، تم تصدير منها العام الماضي 60 ألف طن، ومن المستهدف أن يصل هذا الرقم خلال العام الحالي إلى 150 ألف طن.

وأضاف التقرير أن هناك جهودًا حثيثة للعمل على تحسين جودة التمور المصرية، ونجاحه وخاصة السيوي والصعيدي، عن طريق جودة العمليات الزراعية والممارسات الزراعية، إضافة إلى معاملات ما بعد الحصاد، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة لها دور كبير في عمليات التصنيع والتسويق، وخاصة أن 50% من الأصناف المصرية رطبة سريعة التلف ولذا يتم استخدامها في الصناعات مثل الخل والكحول.

يذكر أنه خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنطقة شرق العوينات، أعلن أنه يوجد بمصر أكبر مزرعة نخيل في العالم بمساحة 132 ألف كيلو متر مربع، في منطقة شرق العوينات، وأنه من المتوقع تحطيم مزيد من الأرقام القياسية في المستقبل. كما تم إنشاء مصنع للبطاطس النصف مقلية والمهروسة؛ كبداية لإنشاء منطقة صناعية كبرى بشرق العوينات.