التحريات الأولية: جرعة هيروين زائدة وراء مصرع شاب بالخانكة

رجحت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بالقليوبية في واقعة العثور على جثة شاب بالخانكة، أنه تناول جرعة هيروين زائدة أدت إلى وفاته.

من جانبها تكثف مباحث مركز شرطة الخانكة جهودها، لكشف غموض العثور على جثة الشاب.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطاراً من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة شخص متوفيا بالشارع.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الخانكة وبفحص الجثة تبين عدم العثور معه على أى أوراق تثبت شخصيته وتم نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.