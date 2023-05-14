بلاغ بمتوفى يكشف عن عصابة للتنقيب عن الآثار بحلوان

حصلت "الدستور" على تحريات الأجهزة الأمنية حول 4 عاطلين في اتهامهم بالتنقيب عن الآثار في حلوان.



جاء في أقوال رئيس قسم التحقيقات بقسم شرطة حلوان بأنه ورد إليه بلاغ مفاده وجود شخص متوفي بداخل حفرة تنقيب عن آثار.



وأضاف أنه وبالانتقال لعين الواقعة تبين سلبية البلاغ وعدم وجود ثمة متوفين وتبين وجود أعمال حفر ووجود حفرة بعمق ١٠ أمتار وكذا تواجد ادوات حفر عبارة عن " فاس".

وجاء في أقوال معاون مباحث قسم شرطة حلوان أمام النيابة أنه بورود بلاغ إليه مفاده اكتشاف شخص متوفي بداخل حفرة تنقيب عن آثار، مضيفا أنه وبالانتقال لعين الواقعة وباجرائه لتحرياته السرية توصل لصحة قيام المتهمين بالتنقيب وإن قصد المتهمين من إجراء أعمال الحفر التنقيب علي آثار وتمكن من ضبط المتهمين الثالث والرابع.

وأضاف أن تحرياتها قد توصلت إلي قيام المتهمين بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ٤ متهمين بالتنقيب عن الآثار في القاهرة، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة حلوان.



بالانتقال والفحص تبين قيام 4 أشخاص مقيمين بالعقار محل البلاغ بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنهم، وعُثر على حفرة بمدخل العقار بعمق 10 أمتار، والأدوات المستخدمة فى التنقيب.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.