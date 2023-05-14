الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نيفين مسعد تكشف عن الأحزاب والمؤسسات المدنية التى شاركت بلجنة حقوق الإنسان

الدكتورة نيفين مسعد
الدكتورة نيفين مسعد

قالت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إن المشاركات أمام اللجنة وصلت إلى 55 مشاركة، معظمها تقدم بمشروعات ومقترحات، ووصفت الأمر بالإيجابي والداعم للحوار الوطني.

أهم الأحزاب التي شاركت بالجلسة

وأضافت في ختام إدارتها لجلسة القضاء على التمييز، أن الجلسة شهدت العديد من الألوان والأطياف من الأحزاب السياسية ومنها حزب الإصلاح والنهضة، والحركة المدنية الديمقراطية، وإرادة جيل، والشعب الجمهوري، ومستقبل وطن، والمصريين الأحرار، الاتحاد.

وتابعت: كما شملت مؤسسات المجتمع المدني، ورابطة المرأة العربية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة بنت النيل، والهيئة القبطية الإنجيلية، ومؤسسات الدولة، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، المرأة، وذوي الإعاقة، وخبراء وأساتذة جامعات، وقيل إن هذا حوار نخبوي وربما هو كذلك فعلًا.

الأحزاب مؤسسات المجتمع المدني الداعم للحوار الوطني نيفين مسعد لجنة حقوق الانسان الحوار الوطنى

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