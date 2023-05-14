الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 14-5-2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023، إقبال من قبل المواطنين المصريين للبحث عنه على محركات البحث «جوجل»، خلال الساعات الماضية، لمعرفة سعره نظرًا لارتباطه ببعض أسعار السلع، وفي السياق يستعرض «الدستور» آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم الأحد في مصر تحديث لحظي

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023، خلال التعاملات المسائية شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري، مسجلًا 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

ينشر «الدستور» آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الأحد 14 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال التعاملات المسائية، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لـ سعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.86 جنيه للشراء.

-30.96 جنيه للبيع.

تحديث يومي| سعر الدولار اليوم الأحد في مصر 14-5-2023

أخبار الظهيرة| الرئيس السيسى يفتتح موسم القمح بشرق العوينات.. وتراجع مؤشر الدولار 

تقارير دولية: تراجع مؤشر الدولار مقابل معظم عملات الأسواق المتقدمة

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.86 جنيه للشراء.

-30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا

استقر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023 مقابل الليرة السورية خلال التعاملات المسائية في البنوك السورية، حيث بلغ سعر الدولار في سوق دمشق استقرارًا ليبلغ 8675 ليرة للشراء، و8775 ليرة للبيع، كما شهد سعر الدولار ارتفاعًا في الحسكة مسجلاً 8700 ليرة للشراء، و 8750 ليرة للبيع، وسجل في إدلب نحو 8720 ليرة للشراء، و 8770 ليرة للبيع. 

الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الأحد التعاملات المسائية

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