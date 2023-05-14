الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

آخر أخبار الانتخابات التركية 2023.. بدء الفرز ومنافسة قوية

الانتخابات التركية
الانتخابات التركية

بدأت عمليات فرز صناديق الانتخابات التركية التي أغلقت اليوم بعد أن انطلقت في الثامنة من صباح اليوم 14 مايو بعد أن تم تكبيرها شهرًا عن موعدها حيث من المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي آخر أخبار الانتخابات التركية 2023 

فرز الأصوات في الانتخابات التركية

أدلى المواطنون الأتراك في 81 ولاية بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، وكذلك اختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب، ويحق لأكثر من 60 مليونا الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس للبلاد، إضافة إلى 600 نائب سيشكلون البرلمان الثامن والعشرين في تاريخ الجمهورية.

رسميًا.. إغلاق صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية

المغازى: أؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية

ويتنافس على مقعد رئاسة الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان  الرئيس الحالي و كمال كليجدار أوغلو والذين تابعوا سير العملية من العاصمة التركية أنقرة  .

أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات التركية سواء الرئاسية أو البرلمانية لتبدأ عمليات فرز الأصوات في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت جرينتش أى السادسة بتوقيت القاهرة .

وكانت الانتخابات الرئاسية التركية التي جرت في يونيو عام 2018 هي التي نقلت تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، كما أقره الناخبون بهامش ضيق في الاستفتاء الدستوري المثير للجدل عام 2017.

ويخضع الرئيس التركي المنتخب لحدود زمنية للخدمة، وقد يقضي فترتين متتاليتين على الأكثر خمس سنوات، ومع ذلك، يُتوقع أن يكون الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، مؤهلاً للترشح لولاية ثالثة في عام 2023، نظراً لأن النظام الرئاسي التنفيذي الحالي لم ينفذ تنفيذاً كاملاً إلا بعد انتهاء فترة ولايته الأولى، مما يعني أن فترة حكمه من عام 2014 إلى عام 2018 لن تحتسب إلى حد فترتي ولايته الثانية.

المرشحون للانتخابات الرئاسية التركية 

المنافس الأول في الانتخابات التركية على مقعد الرئيس هو الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان الذي يطمح في فترة رئاسية ثانية، وأنهى الرئيس أردوغان (69 عاماً) .

والمنافس الرئيسي لأردوغان هو كمال كليجدار أوغلو (74 عاماً)، وتظهر الاستطلاعات التقارب الشديد بين نتائج الرجلين المتوقعة، وأصبح السباق محتدما لدرجة أن الحملات الانتخابية استمرت حتى الدقيقة الأخيرة.

وتحتم نظام الانتخابات التركية على المرشح أن يحصل على أغلبية مطلقة من الأصوات لكي يُنتخب، وتجري جولة الإعادة في الانتخابات التركية الرئاسية إذا لم يؤمن أي مرشح الأغلبية الشاملة بشكل قاطع من الجولة الأولى.

وبعد ذلك يتم إعلان انتخاب الفائز بها. تم إدخال هذا النظام الانتخابي لأول مرة للانتخابات الرئاسية لعام 2014، عندما حل محل نظام الانتخابات غير المباشرة الذي تم بموجبه انتخاب الرئيس من قبل البرلمان. 

txt

أحمد الشرقاوى: نؤيد القائمة النسبية والفردى فى الانتخابات

الانتخابات التركية فرز الأصوات الأتراك أعضاء البرلمان رجب طيب أردوغان كمال كليجدار

الأكثر قراءة

تفاصيل اجتماع نائب محافظ مطروح مع الأجهزة التنفيذية وأصحاب المشاريع بسيوة

"مش معايا فلوس".. مسجل يعترف بتفاصيل قتل خالته وزوجها وحرق جثتيهما بالعمرانية

"قتل شقيقته فى الفيوم".. إحالة أوراق جزار إلى المفتى

مصير مجهول.. القصة الكاملة لقتل شاب أمه في البحيرة

التحريات الأولية: جرعة هيروين زائدة وراء مصرع شاب بالخانكة

استمرار حبس سائق دهس طالبا وأصاب آخر بمنطقة النزهة بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة