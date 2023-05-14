آخر أخبار الانتخابات التركية 2023.. بدء الفرز ومنافسة قوية

بدأت عمليات فرز صناديق الانتخابات التركية التي أغلقت اليوم بعد أن انطلقت في الثامنة من صباح اليوم 14 مايو بعد أن تم تكبيرها شهرًا عن موعدها حيث من المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي آخر أخبار الانتخابات التركية 2023

فرز الأصوات في الانتخابات التركية

أدلى المواطنون الأتراك في 81 ولاية بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، وكذلك اختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب، ويحق لأكثر من 60 مليونا الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس للبلاد، إضافة إلى 600 نائب سيشكلون البرلمان الثامن والعشرين في تاريخ الجمهورية.

ويتنافس على مقعد رئاسة الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الرئيس الحالي و كمال كليجدار أوغلو والذين تابعوا سير العملية من العاصمة التركية أنقرة .

أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات التركية سواء الرئاسية أو البرلمانية لتبدأ عمليات فرز الأصوات في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت جرينتش أى السادسة بتوقيت القاهرة .

وكانت الانتخابات الرئاسية التركية التي جرت في يونيو عام 2018 هي التي نقلت تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، كما أقره الناخبون بهامش ضيق في الاستفتاء الدستوري المثير للجدل عام 2017.

ويخضع الرئيس التركي المنتخب لحدود زمنية للخدمة، وقد يقضي فترتين متتاليتين على الأكثر خمس سنوات، ومع ذلك، يُتوقع أن يكون الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، مؤهلاً للترشح لولاية ثالثة في عام 2023، نظراً لأن النظام الرئاسي التنفيذي الحالي لم ينفذ تنفيذاً كاملاً إلا بعد انتهاء فترة ولايته الأولى، مما يعني أن فترة حكمه من عام 2014 إلى عام 2018 لن تحتسب إلى حد فترتي ولايته الثانية.

المرشحون للانتخابات الرئاسية التركية

المنافس الأول في الانتخابات التركية على مقعد الرئيس هو الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان الذي يطمح في فترة رئاسية ثانية، وأنهى الرئيس أردوغان (69 عاماً) .

والمنافس الرئيسي لأردوغان هو كمال كليجدار أوغلو (74 عاماً)، وتظهر الاستطلاعات التقارب الشديد بين نتائج الرجلين المتوقعة، وأصبح السباق محتدما لدرجة أن الحملات الانتخابية استمرت حتى الدقيقة الأخيرة.

وتحتم نظام الانتخابات التركية على المرشح أن يحصل على أغلبية مطلقة من الأصوات لكي يُنتخب، وتجري جولة الإعادة في الانتخابات التركية الرئاسية إذا لم يؤمن أي مرشح الأغلبية الشاملة بشكل قاطع من الجولة الأولى.

وبعد ذلك يتم إعلان انتخاب الفائز بها. تم إدخال هذا النظام الانتخابي لأول مرة للانتخابات الرئاسية لعام 2014، عندما حل محل نظام الانتخابات غير المباشرة الذي تم بموجبه انتخاب الرئيس من قبل البرلمان.