الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رسميًا.. إغلاق صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية

انتخابات تركيا
انتخابات تركيا

أغلقت، مساء الأحد، صناديق الاقتراع رسميًا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية بعد أن انتهت فترة التصويت المحددة اليوم.

وبدأت لجان الاقتراع العمل منذ الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولوحظ ازدحام هائل من قبل الناخبين للإدلاء بالأصوات، وفقا لما نقله موقع تركيا الان.

وانتهت عملية التصويت وفق حراسة أمنية بإشراف من وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.

وأدلي الناخبون في تركيا بأصواتهم، اليوم، لاختيار رئيسًا خلفًا للرئيس رجب طيب إردوغان الذي يتولى السلطة منذ عشرين عامًا.

وتبدو الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا هذا العام مختلفة عن سابقاتها "بسبب الزلزال والاقتصاد".

وتظهر استطلاعات الرأي أن مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو في موقع جيد، وتشير أحدث استطلاعات للرأي إلى نتائج متقاربة بشكل متكرّر لكن مع تقدّم للمعارضة.

أردوغان يأمل في نتيجة جيدة بانتخابات الرئاسة.. وأوغلو يعد بعودة "الديمقراطية" لتركيا

فى وقت سابق من اليوم، أعرب الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب إردوغان الأحد عن أمله في أن تكون نتيجة الانتخابات الرئاسية "جيدة لمستقبل البلاد"، دون أن يصدر تكهنات بشأن فوزه.

وقال إردوغان "من المهم أن يدلي جميع الناخبين بأصواتهم بدون قلق حتى الساعة 17,00 (14,00 ت غ) لإظهار قوة الديموقراطية التركية".

منافس أردوغان على كرسي الرئاسة: سترون ربيعا.. اشتقنا جميعا للديمقراطية ونفتقد وقوفنا معا 

فيما قال كمال كيليتشدار أوغلو المرشح للرئاسة التركية والمنافس الرئيسي للرئيس الحالي رجب طيب إردوغان بعدما أدلى بصوته في الانتخابات الأحد في أنقرة إن بلاده "اشتاقت للديمقراطية".

وقال كيليتشدار أوغلو: "اشتقنا جميعا للديمقراطية ونفتقد وقوفنا معا ومعانقتنا لبعضنا البعض"، مؤكدا "سترون الربيع يعود إلى هذا البلد إن شاء الله وسيستمر إلى الأبد".

تركيا صناديق الاقتراع الانتخابات الرئاسية لجان الاقتراع وزير الداخلية التركي

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