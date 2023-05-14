الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"قتل شقيقته فى الفيوم".. إحالة أوراق جزار إلى المفتى

محكمة الفيوم تحيل
محكمة الفيوم تحيل قاتل شقيقته للإعدام في واقعة شك في سلوكه

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وبحضور وكيل نيابة مؤمن عبد العظيم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، أوراق "طارق.ح.م" جزار 27 سنة إلى فضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل شقيقته آية لشكه في سلوكها، وتكرار غيابها عن المنزل واختفائها وانقطاع أخبارها لعدة سنوات عن أسرتها، فأنهى حياتها للتخلص من معايرة أقاربهم وجيرانهم لهم بسببها.


تعود وقائع القضية التي تحمل رقم 6812 جنح قسم ثان الفيوم لسنة 2022، والمقيدة برقم 1147 لسنة 2022 كلي الفيوم إلى 17 من شهر يونيو الماضي، حينما أبلغ شاب الشرطة عن نفسه واعترف بإنهاء حياة شقيقته، انتقامًا منها ولشكه في سلوكها بسبب هروبها المتكرر من المنزل.

وعلل المتهم ارتكابه للجريمة بالتخلص من العار الذي لحق به وبأسرته، بعد هروب شقيقته من المنزل عدة مرات، وانقطاع أخبارها تمامًا، فضلًا عن اختفائها لمدة عامين ولم يعرفوا خلالها مكان اختبائها، مما جعله يعاني هو وأسرته من معايرة الجيران والأهل لهم لعدم قدرتهم على تقويمها وتربيتها.

وأوضح المتهم أنه وضع خطة محكمة للتخلص من شقيقته، حيث استدرجها إلى شقته التي كان قد تزوج فيها حديثًا بحي باغوص بمدينة الفيوم، مستغلًا ذهاب زوجته لزيارة أسرتها، وما أن دخلت الشقة نشبت بينهما مشادة كلامية، فاستل سكينًا كان يحتفظ به أعلى الثلاجة، وسدد لها عدة طعنات نافذة فسقطت جثة هامدة غارقةً في دمائها، وتأكدّ من وفاتها.


وعقب التأكد من وفاة شقيقته، أمسك المتهم بسلاح الجريمة ثم اتجه إلى قسم شرطة ثان الفيوم، وأبلغ عن نفسه وعن جريمته، زاعمًا التخلص منها بهدف التخلص من عارها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وعثرت على جثة الفتاة العشرينية بالفعل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن، فيما جرى إحالة المتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق معه، وعقب ذلك جرى إحالته إلى محكمة الجنايات التي تولت محاكمته وأصدرت حكمها السابق.

محكمة الفيوم قاتل شقيقته تحيل الإعدام شك في سلوكها

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