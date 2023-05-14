الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مناقشة أفلام نادي السينما المستقلة بحضور صناعها (صور)

نادي السينما
نادي السينما

أقيمت مساء أمس فعاليات نادى السينما المستقلة الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وعرض خلال النادي أربعة أفلام روائية قصيرة.

حيث عرض كل من فيلم ملك الليل للمخرج أحمد خالد، فيلم قهوة فريال للمخرج مهند الكاشف، فيلم عين ثالثة للمخرجة دينا رفاعي، فيلم الحفلة التي لا أريد الذهاب إليها للمخرجة ندى خالد، وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

جدير بالذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما تشرف عليها الناقدة السينمائية أماني سمير.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن السبت الثاني من كل شهر، ويشرف عليه فنا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

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IMG-20230514-WA0015
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ادي السينما المستقلة أحمد النبوى التنمية الثقافية الأوبرا المصرية الدكتور هاني أبو الحسن الدعوة عامة الدكتور هاني

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