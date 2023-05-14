الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا يستقر على استمرار لاعبى الأهلى بالمغرب حال وصول الوداد لنهائى إفريقيا

بيرسى تاو
بيرسى تاو

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، على استمرار لاعبى الأهلي فى المغرب حال وصول الأهلى والوداد المغربي إلى نهائى دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة إياب النهائى الإفريقي يوم 11 يونيو المقبل بالمغرب، حال تخطى الوداد عقبة صن داونز الجنوب إفريقى فى الدور قبل النهائى لبطولة إفريقيا. 

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الغيني في المغرب يوم 14 يونيو، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الإمم الإفريقية رغم محاولات اتحاد الكرة فى تأجيل مباراة غينيا عدة أيام، بسبب احتمالية مشاركة الأهلي في النهائى بعد الفوز على الترجي التونسى بثلاثة أهداف مقابل لا شىء فى ذهاب الدور قبل النهائى، وحجز المارد الأحمر مقعدا في النهائي.

وكان اتحاد الكرة قد قدم احتجاجًا رسميًا إلى الاتحاد الفريقي لكرة القدم "كاف"، لرفض إقامة مباراة غينيا يوم 14 يونيو بسبب مشاركة الأهلى في النهائى الإفريقى، إلا أن الأنباء الواردة من داخل غينيا أن الاتحاد الغيني لن يوافق على طلب اتحاد الكرة، بسبب ارتباط منتخب غينيا بمباراة مع منتخب البرازيل يوم 17 من نفس الشهر.

وينتظر اتحاد الكرة رد الكاف على طلب التأجيل، حتى يضع النقاط على الحروف فى الترتيب للمعسكر المقبل قبل مواجهة غينيا.

يدخل الفراعنة معسكر مغلقا بداية من يوم 12 إلى 20 من يونيو المقبل ضمن الأجندة الدولية، على أن يخوض المنتخب مباراة ودية أحد يومى 19 أو 20 يونيو.

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