أسرار وحروب الساحرة المستديرة وأهل الإبداع فى الندوة الثالثة من "صالون الدستور".. الثلاثاء

يناقش صالون "الدستور" الثقافي عبر ندوته الثالثة تحت عنوان "كرة القدم في الأدب"، الثلاثاء المقبل الموافق 16 مايو الجاري في تمام السابعة مساء بقاعة ندوات جريدة الدستور، العديد من القضايا المتعلقة بالعلاقة بين الأدب والرياضة؛ ومنها رياضة كرة القدم على نحو خاص في الأعمال الأدبية والإبداعية والمؤلفات والترجمات التي صدرت مؤخرا في مصر.

وتستقبل الندوة العديد من الكتاب والمتخصصين والمترجمين الذين شاركوا في كشف زوايا متنوعة جمعت الساحرة المستديرة بالأدب والأدباء في مصر والعالم، وكيف صورت الترجمة الساحرة المستديرة، والمسكوت عنه في تاريخ الرياضة الأكثر شعبية في العالم؛ أبرزهم الأديب والكاتب الصحفي أشرف عبد الشافي، والدكتور والكاتب الصحفي ياسر ثابت، والناشر والكاتب علاء عزمي، والمترجم والكاتب الصحفي محمد عبد الفتاح السباعي؛ وذلك بحضور الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، ويقدم الندوة الكاتب الصحفي والباحث الأكاديمي حسام الضمراني، ويديرها المحرر الثقافي خالد حماد، وإيهاب مصطفى رئيس قسم الثقافة بالجريدة.

وتناقش الندوة الدور التاريخي الذي لعبته كرة القدم منذ وجودها في مصر، وحول الأزمات التي تواجه كرة القدم في مصر في الفترة الراهنة، والمسكوت عنه في تاريخ الأدباء وعلاقتهم بالساحرة المستديرة، ومستقبل كرة القدم في وسط كل هذه الأزمات، وهل ما قدم من ترجمات استعرضت تاريخ الساحرة المستديرة في الأدب كاف من أعمال أم لا، والدين والجنس والثورة في كرة القدم، وأسباب حروب الكراهية التي صنعتها كرة القدم في الملاعب وخارجها، وأبرز أشرس اللاعبين، وسر ارتباط كرة القدم بمفهوم القوة وسلوكيات العنف وصولا إلى شن الحروب، مولد التعصب، وجماعات الشغب الكروي، وتاريخ كرة القدم في مصر، ودور الاحتلال البريطاني، مولد الأندية الشهيرة، وصعود أهل الحكم والقصر إلى المواقع والمناصب الكروية، وغيرها من الموضوعات.