حزب الاتحاد: "الحوار الوطنى" سياسى قائم على قاعدة أساسية هى الدستور

قال رضا عبدالفتاح صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الحوار الوطني حوار سياسي قائم على قاعدة أساسية وهى الدستور، وله فرعان: العدالة والتنمية المستدامة، فلا يمكن تصور نظام انتخابي أمثل دون ربطه بالواقع.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب)، أن النظام الانتخابي الأمثل مرتبط بالنظام دائمًا بالمعمول بيه حاليًا، مشيرًا إلى أن التيار الإصلاحي الحر يؤيد القائمة النسبية ولا يعترض على الفردية، فالقضية قضية مجتمع يريد أن يحقق ممثله في البرلمان مصالحه ومتطلباته، وسنعمل على ترسيخ نظام انتخابي يمثل الأجيال القادمة ستحاسبنا عليه.

وتابع: "نتحاور من أجل المواطن، ولدينا تحديات عززت الحوار الوطني، ولا بد من تفعيل الدستور وتفرغ عضو مجلس النواب لمهامه المنوط بها".

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري، وتناقش عددًا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

كان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، قد أعلن أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار، يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة، بتثمين قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلة سيادته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

وأكد المنسق العام أن مجلس الأمناء جاد ومتمسك بكل ما تعهد به أكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي، والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.

وأعاد المنسق العام تأكيد أمل مجلس الأمناء من كل أطراف وشركاء الحوار الوطني منذ دعوة رئيس الجمهورية له أن تواصل دعمها له ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تواصل سوية جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء الإيجابية المحيطة بالحوار، لكي يحقق آمال الشعب المصري فيه.