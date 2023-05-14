تأجيل جلسة المعارضة الاستئنافية للمتهم بإصابة الطفل يوسف لـ28 مايو

أجلت محكمة جنح الطفل بالأميرية نظر جلسة المعارضة الاستئنافية المقدمة من الطفل المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي، في حادث تصادم بالحبس على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، إلى جلسة 28 مايو الجاري.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين من خلال الفحص أن المصاب يدعى يوسف في العقد الثاني من العمر وأصيب بكسور بعدما صدمته سيارة يقودها مراهق، وتم التحفظ على المتهم، ونقل المصاب إلى المستشفى.