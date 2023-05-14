إحالة المتهمين بحيازة أسلحة نارية بقصد التشاجر بمدينة بدر

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، إحالة المتهمين بحيازتهم أسلحة نارية دون ترخيص لاعتزامهم التشاجر، لمحكمة الجنايات.

وأكدت التحقيقات التى أجرتها الأجهزة الأمنية باعتزام الطرفين للتشاجر فيما بينهم وحيازتهما لأسلحة نارية لاستخدامها فى التشاجر فيما بينهما، تبين وجود خلافات نسب نشبت بينهم مما دعا الطرفان لإعداد الأسلحة النارية بقصد التشاجر، وأمكن تحديد طرفى المشاجرة وهما طرف أول أحد الأشخاص “مسجل فى قضايا سرقة”، وأن الطرف ثان شخصين وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الأول وبحوزته فرد محلى وعدد من الطلقات .

تم ضبط أفراد الطرف الثانى وبحوزتهم بندقية خرطوش وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد استخدامها فى التشاجر فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.