الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالشروق

سرقة الدراجات النارية
سرقة الدراجات النارية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات ضبط تشكيل تخصص في سرقة الدراجات النارية بالشروق.

تبلغ لقسم شرطة الشروق من أحد الأشخاص، يفيد اكتشافه سرقة الدراجة النارية الخاصة به حال تركها أمام العقار محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما سلاح ناري، طلقة لذات العيار. 

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقرا بحيازتهما للسلاح بقصد الدفاع.

بمناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب، وأقرا بارتكابهما 6 وقائع سرقة أخرى.

وأقرا بتصرفهما فى الدراجات المُستولى عليها بالبيع لدى عميلهما سيء النية، مقيم بمحافظة القليوبية، تم ضبطه وبحوزته كافة الدراجات المُستولى عليها.

باستدعاء المجنى عليهـم تعرفوا على المسروقات واتهموهما بالسرقة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

الشروق سرقة تشكيل ضبط كشف ملابسات وزارة الداخلية

الأكثر قراءة

فيتوريا يستقر على استمرار لاعبى الأهلى بالمغرب حال وصول الوداد لنهائى إفريقيا

تفاصيل اجتماع نائب محافظ مطروح مع الأجهزة التنفيذية وأصحاب المشاريع بسيوة

الندوة الثالثة من "صالون الدستور".. هؤلاء يكشفون أسرار وحروب الساحرة المستديرة

محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذي لتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة

بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 في حادث على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

توقيع مذكرة تفاهم بين كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس والمعهد المصرفي المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة