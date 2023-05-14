ضبط تشكيل تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالشروق

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات ضبط تشكيل تخصص في سرقة الدراجات النارية بالشروق.

تبلغ لقسم شرطة الشروق من أحد الأشخاص، يفيد اكتشافه سرقة الدراجة النارية الخاصة به حال تركها أمام العقار محل سكنه.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية".



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما سلاح ناري، طلقة لذات العيار.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقرا بحيازتهما للسلاح بقصد الدفاع.

بمناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب، وأقرا بارتكابهما 6 وقائع سرقة أخرى.

وأقرا بتصرفهما فى الدراجات المُستولى عليها بالبيع لدى عميلهما سيء النية، مقيم بمحافظة القليوبية، تم ضبطه وبحوزته كافة الدراجات المُستولى عليها.

باستدعاء المجنى عليهـم تعرفوا على المسروقات واتهموهما بالسرقة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.