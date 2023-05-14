هل هناك علاج لمرض حساسية الفول السوداني عند الأطفال؟

هناك الكثير من الأمراض المناعية التي تصيب الأطفال بل وتهدد حياتهم، ومن بين هذه المشكلات "حساسية الفول السوداني"، أثبت برنامج العلاج الذي يركز على الأطفال في سن ما قبل المدرسة والأطفال الذين يعانون من حساسية الفول السوداني فعاليته في مساعدة الأطفال على التغلب على حساسية الطعام.

تشير التقديرات حاليًا إلى أن ما يقرب من 1.5 مليون طفل في العالم يعانون من حساسية الفول السوداني، فحساسية الطعام هي حالة يحدد فيها نظام المناعة في جسمك أن أحد الأطعمة مثل الفول السوداني ضار، حيث يبدأ جهازك المناعي في وضع الهجوم ويطلق الأجسام المضادة لمكافحة التهديد، وفقًا لما ذكره موقع "clevelandclinic".

حقائق عن حساسية الفول السوداني

الفول السوداني هو أحد المواد الغذائية الرئيسية التي تسبب الحساسية عند الأطفال، حيث يعاني أكثر من 6.1 مليون شخص في العالم من حساسية الفول السوداني، فإنها أكثر أنواع الحساسية شيوعًا بين الأطفال.

يمكن أن يؤدي رد الفعل من حساسية الفول السوداني، إلى حدوث قيء وفي أسوأ السيناريوهات، تضيق المسالك الهوائية الأمر الذي يؤدي إلى الوفاة.

أوضح الخبراء، أن ما يقرب من 200000 شخص سنويًا في العالم، يهبطون في غرفة الطوارئ بسبب تفاعل الحساسية تجاه الطعام، مثل الحساسية المفرطة، كما أن أكثر من 40٪ من الأطفال المصابين بالحساسية الغذائية يعانون من رد فعل تحسسي شديد.

علاج حساسية الفول السوداني؟

يعتبر أفضل طريقة لمساعدة الأطفال على التغلب على حساسية الفول السوداني هي تعريضهم ببطء للطعام، حيث يوضح الأطباء، أن برنامج العلاج المناعي الفموي للفول السوداني، الذي تم تطويره مؤخرًا كان فعالًا في إعادة تعليم جهاز المناعة لوقف رد الفعل المفرط على الفول السوداني.

في العلاج الجديد، قام الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 4 أعوام أو أقل والذين لديهم حساسية من الفول السوداني ببناء قدرة تحمل للفول السوداني عن طريق تناول كميات ضئيلة من الطعام في عملية خطوة بخطوة ويشرف عليها أخصائي الحساسية، حيث يتم زيادة الجرعات تدريجيًا على مدار عدة أشهر.