الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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توقيع مذكرة تفاهم بين كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس والمعهد المصرفي المصري

توقيع المذكرة
توقيع المذكرة

وقعت كلية السياسية والاقتصاد بجامعة السويس مذكرة تفاهم مع المعهد المصرفي المصري بحضور رئيس الجامعة والمدير التنفيذي للمعهد.

حيث شهد الاستاذ الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة توقيع مذكرة تفاهم بين كلية السياسة والاقتصاد بالجامعة والمعهد المصرفي المصري بحضور  نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور سعيد حامد عبادي.

 وقع المذكرة عن الكلية الأستاذة الدكتورة نيبال عز الدين جميل عميد كلية السياسة والاقتصاد، وعن المعهد الدكتور عبدالعزيز نصير المدير التنفيذى للمعهد.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه المذكرة تهدف إلى تأهيل الطلاب وحديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي، كذلك تأهيل حديثي التخرج للبدء  مشروعات خاصة منتجة من خلال البرامج التدريبية وورش العمل الخاصة بريادة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير وتنمية المهارات المختلفة من خلال البرامج التدريبية المختلفة التثقيف المالي، كما تهدف إلى تقديم خدمات التقييم من خلال أحدث أدوات التقييم والتكنولوجيا الحديثة .

كما أوضح "الشرقاوي" أن المعهد المصرفي المصري قد تأسيس بواسطة البنك المركزي المصري في عام ١٩٩١ ليصبح الذراع التدريبي الرسمي له ليطبق أفضل الممارسات الدولية لصقل المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالقطاع المالي والمصرفي برؤية تستهدف أن يصبح المعهد المركز المعرفي الرائد للخدمات المالية في مصر والمنطقة المجاورة من خلال التميز في تنمية المهارات وتوفير الخدمات المعرفية المتكاملة للقطاع المالي، والمساهمة في نشر الوعي المالي في المجتمع.

 

ومن جانبها أشادت "عميد الكلية" بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري حيث أنه سبق وتمكن المعهد من الحصول على الاعتماد الدولي من مجلس اعتماد التعليم المستمر والتدريب (ACCET)  كتأكيد على الالتزام بمعايير الجودة العالمية ليصبح أول معهد تدريبي معتمد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي سيعود بالنفع على أبنائنا الطلاب من خلال نقل العديد من الخبرات العملية التي سيكون لها عظيم الأثر في مواكبة قدراتهم لمتطلبات سوق العمل.

 

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مصر السويس جامعة السويس كلية السياسة والاقتصاد المعهد المصرفي المصري

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