جامعة قناة السويس تكرم الأمهات المثاليات للطلاب المتميزين في الأنشطة وذوي الهمم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على الدور الكبير الذي تقوم به الأم المصرية في حياة أبنائها، فهي تساعدهم منذ الطفولة وخلال المراحل التعليمية، وحتي يتقلدوا أرفع المناصب دون أن تكل أو تمل ، فهي رمز للوفاء والاعتراف بالجميل.

بدوره أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي دور الأم في رعاية الأبناء والجهود العظيمة التي تقوم بها للنهوض بالمجتمع، موجهًا بتقديم التحية لكل أم مصرية.

جاء ذلك أثناء حفل تكريم الأمهات المثاليات بجامعة قناة السويس الذي نظمته إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبة الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية وعبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، بإشراف الأستاذ ممدوح عثمان مدير إدارة النشاط الاجتماعي.

بدأ الحفل بتكريم لجنة التحكيم التي ضمت الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري رئيس اللجنة، والدكتورة حنان محمود وكيل كلية التربية عضوا، والدكتورة هبه الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية عضواً .

كما تم تكريم كل من "هالة صابر محمود مدير إدارة التدريب بمديرية التضامن الاجتماعي، فاطمة وهبه رئيس قسم إدارة التدريب ؛ لتنفيذ سلسلة من اللقاءات والندوات التوعوية أستهدفت طلاب السنوات النهائية للخدمة العامة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية.

بحضور الدكتورة رانيا حلمي وكيل كلية الطب البيطرى لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمينة الدسوقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقد أسفرت نتائج المسابقة عن فوز الدكتورة نيفين جلال عميد كلية السياحة والفنادق بالأم المثالية عن أعضاء هيئة التدريس، وتغريد سليم عبد الله بكلية الطب البيطري عن الإخصائيات، وفوزية محمد محمد حسن كلية الطب البشري عن الخدمات المُعاونة.



وفى تقليد جديد - قام قطاع التعليم والطلاب مُمثل فى إدارة النشاط الاجتماعي بتكريم أمهات الطلاب المتميزين فى مجالات الأنشطة الطلابية المختلفة ؛ لوعيهم بأهمية دور الأنشطة فى بناء شخصية طالب متميز متعدد المهارات، جاء ذلك وفق ما أعلنته الدكتور هبه الدناصوري.

فيما أشار ممدوح عثمان أن 45 أم مثالية شاركت فى المسابقة من كليات الحاسبات والمعلومات، الطب البشري ، التمريض ، معهد فني تمريض ، الآداب والعلوم الإنسانية، الزراعة ، التجارة ، السياحة والفنادق.

ومن أمهات الطلاب المتميزين فى الأنشطة تم نكريم كل من اسم ميرفت متري تادرس والدة الطالبة كرستينا ناصر رمزي عن اللجنة الاجتماعية، رشا أحمد محمد والدة الطالب عمرو هاني منصور عن اللجنة الثقافية، آمال حمادة محمد العوضي والدة الطالب خالد علي محمود عن اللجنة الرياضية ، منال عبد الرحمن أحمد، والدة الطالبة منار محمد بخيت عن اللجنة العلمية، ومنى أحمد عبد الحميد، والدة الطالبة نور حمدي عن لجنة الأسر الطلابية، هويدا أحمد حامد والدة الطالبه جنه محمد عبد الفتاح عن لجنة الجوالة ، مروة رزق محمد والدة الطالبة هبه وليد السيد عن اللجنة الفنية ، وسهيلة عثمان عبد الرحيم والدة الطالب محمد وليد محمد عن أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة.



كما تم تكريم الطلاب الحاصلين على المركز الثاني بمبادرة " التعليم أساس الحياة " من كلية الحاسبات والمعلومات وهم الطالب إبراهيم أحمد السيد ، الطالب إسلام أسامة يوسف ، الطالب إبراهيم السيد يوسف ، الطالب طه محمد طه ، الطالب محمد إبراهيم محمد.