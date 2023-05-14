الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طالبات الصف الثاني الثانوي بمدرسة أحمد عرابي: الفلسفة والمنطق في مستوى الطالب المتوسط

طلاب الصف الثاني
طلاب الصف الثاني الثانوي

انتهت طالبات الصف الثاني الثانوي بمدرسة عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، اليوم، من أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

- طالبات الصف الثاني الثانوي: الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط 
 

وقالت نريمان فكري، الطالبة بالصف الثاني  الثانوي بمدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، في محافظة الجيزة  لـ"الدستور"، إن امتحان مادة الفلسفة والمنطق كان في مستوى الطالب المتوسط، ولم يتضمن الامتحان أي اسئلة خاصة بالمتفوقين، وإنما كان سهل جدًا، وأشارت إلى أن المادة نفسها ليست صعبة للغاية، إلا أن هناك بعض الاجزاء فيها التي يستعصى على الطلاب فهمها.

وتابعت الطالبة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، في محافظة الجيزة: أنها تمكنت من إنهاء الامتحان الخاص بمادة الفلسفة والمنطق في أول نصف ساعة.

فيما أوضحت علياء شاهين، إحدى طالبات الصف الثاني الثانوي بمدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، لـ"الدستور"، أن امتحان مادة الفلسفة والمنطق لم يكن صعب، ولم يتضمن أي اسئلة خاصة بالمتفوقين أو للطالب فوق المتوسط، مشيرة إلى أن هدوء المراقبين يجعلنا في هدوء طوال فترة الامتحان، مطالبة كل المراقبين بالتحلي بالهدوء والصمت حتى نستطيع الحل دون أي ضغوط نفسية.

فيما قالت زينب عبدالعزيز، إحدى طالبات الصف الثاني الثانوي بمدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، التابعة لمحافظة الجيزة، إن الامتحان لم يكن صعبا، وكان هناك وقت كافي للمراجعة.

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