الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لياو يشارك في تدريبات ميلان استعدادًا لموقعة إنتر في الأبطال

رفائيل لياو
رفائيل لياو

تلقى ميلان أنباء سارة اليوم الأحد، بعدما شارك البرتغالي رفائيل لياو نجم الفريق في التدريبات لأول مرة منذ إصابته قبل مواجهة إنتر الماضية في الأبطال.

وأصيب لياو في لقاء لاتسيو في الجولة قبل الماضية من الدوري الإيطالي، واضطر لمغادرة ملعب اللقاء مبكرًا.

وشارك لياو اليوم في جزء من التدريبات لكن بشكل منفرد وبعيد عن بقية المجموعة، استعدادًا للعودة قبل مواجهة إنتر الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغاب لياو عن خسارة ميلان أمام إنتر في ديربي دوري الأبطال بهدفين نظيفين، حيث وضع النيراتزوري قدمًا في نهائي المسابقة قبل لقاء الإياب.

وتشكل عودة لياو دافع قوي لقائمة المدرب ستيفانو بيولي، خصوصًا بعد إصابة إسماعيل بن ناصر في لقاء الذهاب وغيابه لنهاية الموسم.

وخسر ميلان أمس بهدفين نظيفين على يد سبيزيا ليواصل النتائج السلبية ويبتعد عن مقعد مؤهل لدوري الأبطال.

وتجمد رصيد ميلان عند 61 نقطة في المركز الخامس بفارق خمس نقاط خلف جاره ومنافسه التقليدي انتر ميلان، لتتضاءل فرص ميلان في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ميلان رفائيل لياو لياو إنتر دوري ابطال اوروبا

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