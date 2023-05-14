أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع شرق العوينات.. اليوم

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، العديد من التصريحات الهامة وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات من بينها مشروع شرق العوينات وافتتاح موسم حصاد القمح وافتتاح مصنع البطاطس في شرق العوينات.

فى هذا السياق ترصد الدستور أهم 15 تصريحا للرئيس السيسي خلال الافتتاح وهم كالتالي:

1_ تحدث الرئيس عن ضرورة ترشيد استخدام المياه المستخدمة في الزراعة والاستفادة من مخزون المياه المتوفرة في منطقة شرق العوينات.

2_ أكد على ضرورة عمل دراسات وأبحاث للوصول إلى منتج زراعي جيد يلبي متطلبات السوق.

3_ نحتاج إلى التأكد من أن مخزون المياه الجوفية في شرق العوينات يتم التعامل معه وفقا للمعايير العالمية واستخدام المياه بشكل رشيد دون هدر سواء للاستخدامات المخصصة للزراعة أو للمستثمرين.

4_ حريصون على تحقيق أكبر استفادة من المياه المتاحة وتعظيم ما لدينا من منتجات زراعية وترشيد استخدام المياه في الأراضي التي يتم استصلاحها

5_ ضرورة جذب المستثمرين في المناطق الجديدة وزيادة الكثافة السكانية.

6_ أي تخطيط تقوم به الدولة يتم عن طريق متخصصين

7_أصبحنا اليوم قادرين على توفير نحو مليون فرصة عمل في قطاع الزراعة ويزيد هذا العدد إذا ما أخذنا في الاعتبار عملية التصنيع الزراعي.

8_ تم إجراء دراسات وتجارب على جريد النخل في الخارج لتحديد المواصفات المطلوبة وإقامة المصنع في توشكى.

9_عندما نتحدث عن التصنيع الزراعي فإن الوصول لتحقيق ذلك يحتاج إلى دراسات وأبحاث للتأكد من أن المنتج النهائي يلبي احتياجات السوق

10_لم نكن نعتقد أن الأرض التي ستنتج البطاطس سيقام بجوارها مصنع – وهو الذي سيتم افتتاحه اليوم- لتوفير النقل لمسافات طويلة وبالتالي يكون النقل اقتصاديا لتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي.

11_ما حلم به من سبقونا استطعنا بفضل الله تحقيقه اليوم بالاستفادة من خبرات المتخصصين لتنفيذ ما تم تخطيطه في السابق.

12_ ما يتم زراعته من قمح الآن تحقق باستخدام نظم ري حديثة وبالتالي الاستفادة المثلى من كميات المياه.

13_ رجال الأعمال والمستثمرين لديهم اليوم فرصة للاستثمار في الزراعة بعد أن انتهينا من البنية الأساسية اللازمة.

14_خضنا المشوار الصعب، وهناك فرص عمل في حوالي مليون فدان وعند وضع التصنيع الزراعي في الاعتبار سيزداد العدد أكثر من ذلك.

15_ الوصول لمنتج زراعي يجب أن يمر بدراسات وأبحاث كثيرة، فضلا عن التأكد من تلبية هذا المنتج لطلبات السوق ومطابقته للمعايير العالمية المستخدمة.