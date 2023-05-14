اليوم.. افتتاح معرض "البداية" لنقيب الفنانين التشكيليين صفية القباني

يفتتح معرض "البداية" للدكتورة والفنانة صفية القباني، الأستاذة بكلية الفنون الجميلة ونقيب التشكيليين، اليوم الأحد، بجاليري "سماح آرت" فى تمام السابعة مساءً.

ويستمر المعرض حتى يوم 28 مايو 2023، يوميًا، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً.

- تفاصيل معرض “البداية”

ويضم المعرض حوالى 30 عملا فنيا و التي تتضمن الأعمال مناظر طبيعية ومنازل، تعبر عن مشاعرها الداخلية، وما يدرو بخيالها، كما يشمل المعرض"اسكتشات" مرسومة أيضًا، تمثل التجارب الأولى للفنانة في الرسم والتصوير.

وبعض هذه الاسكتشات، من توقيع من الفنان حامد ندا وهو يصحح المناظر بكلمة "نظر"، تعود لمرحلة دراستها بكلية الفنون الجميلة، في الثمانينيات.

والفنانة صفية القباني، هي نقيب الفنانين التشكيليين، تخرجت الفنانة من قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، وتتلمذت على يد الفنان الكبير زكريا الزينى، وهي أستاذ التصوير الجداري، وهي أول امرأة تتولى منصب عميدة كلية الفنون الجميلة عام 2015.

حصلت على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة تصوير عام 1988، وماجستير الفنون الجميلة تصوير "شعبة جدارى"، بعنوان "الجداريات المصرية القديمة والاستفادة من بعض رموزها فى الجداريات المصرية الحديثة" عام 1993، وحصلت على الدكتوراه بكلية الفنون الجميلة قسم تصوير شعبة جدارى بعنوان "الحفاظ على التصوير الجدارى من خلال أساليب التصوير الحديثة" من جامعة حلوان عام 1996.

كما أن لها العديد من الأبحاث منها "دور التصوير الجداري في العلاقة بين العلاقة بين الوظيفة والمكان"، "الواجهات المعمارية الخارجية والداخلية وأثرها على فكر المصور الجداري"، "الجداريات وتأثيرها على المجتمع المصري المعاصر"

ومن أهم الجداريات، التي عكفت عليها دكتورة صفية القباني، النادي النهري لوزارة الخارجية عام ٢٠٠٨، النادي العام لضباط الشرطة عام ٢٠٠٢، ومستشفى سيدي كرير العسكري عام ٢٠٠٠، كما عملت على مشروع تجميل سور جامعة حلوان مع كلية الفنون الجميلة ٢٠٠٩ – ٢٠١١.

كما شاركت في معرض ملتقى فناني الموزاييك الدولي بإيطاليا عام ٢٠١٦، وهي عضوة جمعية AMIC العالمية لفناني الموزاييك بإيطاليا ٢٠١٢.

كما أشرفت على العديد من الرسائل العلمية، الماجستير والدكتوراه، ولها العديد من الأبحاث العلمية المنشورة، منذ عام 1998، حتى عام 2017.