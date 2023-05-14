رئيس جامعة بني سويف يستقبل البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على هامش زيارته لحضور اجتماع لجنة الحكام الرئيسية باللجان الفرعية لقطاع شمال الصعيد لمحافظات "بني سويف، الفيوم، المنيا، وأسيوط، والوادي الجديد"، حيث تستضيف الجامعة الاجتماع بالتعاون مع منطقة بني سويف لكرة القدم.

وشهد اللقاء حضور الكابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام، والكابتن أحمد أبو العلا مدير إدارة التحكيم، والكابتن مجدي رزق عضو لجنة الحكام الرئيسية، والكابتن توني عثمان مدير العلاقات العامة بلجنة الحكام.

ورحب الدكتور منصور حسن، بمستر فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام وأعضاء اللجنة ومسؤولي مناطق كرة القدم بقطاع شمال الصعيد في رحاب جامعة بني سويف، مؤكدا أن حكام مصر هم سفرائنا في الخارج ومصدر القوة لنا، وأن الرياضة جزء من رسالة الجامعة تجاه خدمة المجتمع، وجامعة بني سويف على أتم الاستعداد لاستضافة كل الفعاليات والمعسكرات الرياضية المختلفة، لأن الرياضة تحتل جزء كبيرا من اهتمام الشعب المصري خاصة كرة القدم.

وعبر رئيس لجنة الحكام عن سعادته بزيارة جامعة بني سويف واستقبال الدكتور منصور حسن، وأن لجنة الحكام حريصة على التعاون مع جامعة بني سويف بعد نجاحها في استضافة معسكر حكام الصعيد الأخير.

وأهدي الدكتور منصور حسن درع الجامعة لمستر فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام على زيارته للجامعة وجهوده المبذولة في لجنة الحكام.

وفي سياق آخر، شاركت كلية العلاج الطبيعي بالجامعة الأهلية بيوم الموهبة، والذي نظمته كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت إشراف الدكتورة هبه أبو النيل عميد الكلية، وبحضور كلا ً من الدكتورة نسمة أحمد حلمى منسق برنامج العلاج الطبيعي بالجامعة الأهلية، والدكتورة مهيرة عماد مدرس الصحافة بكلية الإعلام.

وقام طلاب كلية العلاج الطبيعي بعرض خريطة ذهنية لكافة أقسام وتفاصيل كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم قاموا بإهداء اللوحة المصممة يدويا للكلية وذلك في حفل قسم المواهب في إطار تكليف مادة مهارات العرض و الإتصال، وعبر أعضاء هيئة التدريس بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة عن شكرهم وفرحتهم بطلاب كلية العلاج الطبيعي حيث أطلقوا عليهم سفراء علوم ذوي الاحتياجات الخاصة.