الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية بختام جولة تفقدية لافتتاح مشروعات شرق العوينات

توسط الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، صورة تذكارية في ختام جولة تفقدية لافتتاح عدد من المشروعات شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.

وفي ختام الجولة، تم التقاط الصورة التذكارية للرئيس السيسي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي والمسئولين بالمشروعات التي تم افتتاحها بمناسبة "موسم الحصاد بشرق العوينات".

وكان قد تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، مصنع إنتاج البطاطس بشرق العوينات، حيث استمع إلى شرح على "ماكيت" تناول مكونات المشروع والعملية الإنتاجية والطاقة التخزينية.