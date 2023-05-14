الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يحيل واقعة حريق معرض خاص للنيابة العامة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، إحالة واقعة الحريق، الذي شب "صباح اليوم " بأحد المعارض الخاصة، إلى النيابة العامة لفتح تحقيق والوقوف على أسباب الحريق ومعرفة ملابسات الواقعة.

جاء ذلك خلال تواجده، أثناء أعمال الإطفاء، التي قامت بها أجهزة الحماية المدنية ، للسيطرة على الحريق الذي وقع " اليوم" ، وأسفر عن احتراق  مكونات المعرض، الذي يضم مجموعة من المحلات عبارة عن ملابس ومواد بلاستيكية وغيرها من المنتجات والمعروضات.

وتوجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إلى موقع الحريق، يرافقه مدير الأمن ورجال وقوات الحماية المدنية والإسعاف والوحدة المحلية، لمتابعة أعمال الإطفاء ، حيث حرص المحافظ على التواجد ومتابعة كافة الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها حتى ، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وتواجد المحافظ أثناء قيام سيارات الحماية المدنية بأعمال الإطفاء والسيطرة على الحريق لمنع امتدادها لمواقع وأماكن مجاورة للمعرض، وذلك باستخدام خراطيم المياه، وبعد فصل المرافق عن المعرض "كإجراء احترازي"، وعمل كردون أمنى وتغيير مسارات الحركة المرورية " بشكل مؤقت" لإتاحة الفرصة وتيسير حركة دخول سيارات الحماية المدنية والإسعاف لموقع الحريق.

واطمأن المحافظ على تمكن الحماية المدنية من أعمال الإطفاء وإخماد الحريق، حيث يجرى حالياً أعمال التبريد تمهيدا لتمشيط موقع الحريق  الذي لم يسفر عن حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

كلف المحافظ مسؤولي التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة والمتاح "بحسب القانون" لتعويض مستأجري المحلات بالمعرض مع مراجعة كل الإجراءات المتاحة للتعويض مع الجهات ذات الصلة.

وأثناء أعمال الإطفاء، أهاب المحافظ بالمواطنين والسكان المقيمين بالقرب من موقع المعرض، بغلق النوافذ "بصورة مؤقتة" حفاظاً على صحتهم وسلامتهم ، من آثار وتداعيات الأدخنة والأبخرة العالقة في الجو، لحين انحسارها  وزوالها.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الوحدة المحلية بني سويف قوات الحماية المدنية إسعاف

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