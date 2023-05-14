الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدًا.. 13795 طالبًا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد

طلاب
طلاب

قالت وكيل أول وزارة التربية والتعليم في بورسعيد الدكتورة هالة عبدالسلام، إن طلاب الشهادة الإعدادية سيؤدون امتحانات نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي 2022 - 2023 اعتبارا من غد الإثنين الموافق 15 مايو الجاري وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 22 مايو الجاري.

وأشارت وكيل أول الوزارة - في تصريح اليوم الأحد - إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة هو 13795 طالبا وطالبة ينقسمون إلى 6 آلاف و648 طالبة و75 ألفا و147 طالبا بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص.

وأضافت أن تعليم بورسعيد قد استعد مسبقا بتجهيز 68 لجنة أساسية لخدمة الطلاب بجميع الإدارات التعليمية، فضلا عن التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوفير وسائل النقل لقرى جنوب وغرب بورسعيد ومنطقة سهل الطينة.

ولفتت وكيل أول الوزارة إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد يؤدون الامتحانات بنظام البابل شيت والتصحيح المميكن، وذلك للعام الثاني على التوالي.

التعليم الخاص التربية والتعليم البابل شيت الشهادة الإعدادي الشهادة الاعدادية العام الدراسي 2022 الدكتورة هالة الخاص

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