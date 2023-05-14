الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعلام الوادى الجديد ينظم ندوة تثقيفية عن "مشروعك" وتعميق فكر العمل الحر

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقد مركز إعلام الخارجة بالتعاون مع وحدة السكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة اليوم الأحد، ندوة تثقيفية حول "برنامج مشروعك وتعميق فكر العمل الحر" وذلك بمقر كلية الطب البيطري.

جاء ذلك فى إطار الحملة الإعلامية التي تطلقها الهيئة العامة للاستعلامات لمناقشة القضية السكانية تحت شعار "سعادتك وصحتك فى تنظيم أسرتك"، بحضور الدكتور وليد سنوسي عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور محمد شاكر مدير المستشفى البيطرى التعليمى، والسيد أحمد محمود صالح مدير برنامج مشروعك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، والسيدة دارين حسين مدير وحدة السكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، غادة بصيط محمد مسئول الإعلام السكاني، وتحت إشراف السيدة أزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة.

وقامت مدير وحدة السكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بتعريف المشاركين بدور وحدة السكان فى التوعية بأهم القضايا المجتمعية خاصة القضية السكانية وتداعياتها خاصة البطالة، حيث تقوم الدولة بوضع حلول لهذه التداعيات من خلال توفير فرص عمل لهم.

ومن جانبه أكد الدكتور وليد سنوسي أن سوق العمل تحتاج إلى العديد من المهارات والإمكانيات، وذكر أن مجالات خريج الطب البيطرى تتنوع فى مشروعات الإنتاج الحيواني والداجنى والعيادات البيطرية.

مركز إعلام الخارجة ندوة تثقيفية مشروعك وتعميق فكر العمل الحر سعادتك وصحتك فى تنظيم أسرتك القضية السكانية وتداعياتها البطالة توفير فرص عمل

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