محافظ الجيزة يكرم 200 عامل متميز بمختلف قطاعات المحافظة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مكانة العمال ودورهم المحوري لتنفيذ أعمال البناء وإنجاح خطط التنمية، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل تحسين بيئة العمل ورفع المستوى المعيشي للعمال وتوفير برامج الدعم واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حقوقهم الاجتماعية والصحية ورفع الحد الأدنى لأجورهم بالتنسيق مع رجال الأعمال.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة بمناسبة عيد العمال، حيث كرّم اللواء أحمد راشد، عدد ٢٠٠ عامل متميز بمختلف قطاعات العمل بالهيئات والمؤسسات والنقابات العمالية الواقعة بمحافظة الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحرص على الاحتفال سنويًا بعيد العمال، والذي يجسد في جوهره احترامها العميق لما يقدمه العمال من إسهام فى شتى ميادين الإنتاج، ويؤكد دورهم الوطنى الهام فى دفع مسيرة البناء والتطوير.

وأشار محافظ الجيزة خلال الاحتفالية أن العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني مشيراً إلى أن تعاليم الأديان السماوية اوصت "بأن العمل عبادة" مؤكداً أن الوطن دائمًا ما ينظر بعين الاعتبار والفخر إلى جهودهم المثمرة وعملهم الدءوب وإنتاجهم الوفير.

من جانبه، تقدم محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالشكر إلى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لحرصه على الحضور لتكريم العمال، موجهًا جميع العاملين بمواصلة الكفاح لمعاونة الدولة على اجتياز كل التحديات الاقتصادية التي تمر بها.

وأكد محمد كامل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة، أن التكريم جاء تعبيرًا عن امتنان أجهزة المحافظة لجهود العمال بمختلف مواقع العمل.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الاستماع لكلمة مسجلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم كلمة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتسليم دروع التكريم للعمال المكرمين.

محافظ الجيزة خلال تكريمه للعمال

محافظ الجيزة خلال تكريمه للعمال

محافظ الجيزة خلال تكريمه للعمال

محافظ الجيزة خلال تكريمه للعمال

محافظ الجيزة خلال تكريمه للعمال

محافظ الجيزة خلال تكريمه للعمال

محافظ الجيزة خلال تكريمه للعمال