تأجيل محاكمة 6 متهمين بقتل شخص ببنها

أجلت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار عادل على ماهر محاكمة 6 متهمين بينهم 3 سيدات، متهمون بقتل شخص والشروع فى قتل 3 آخرين، بإشعال النيران بمنازلهم لجلسة الأربعاء المقبل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14777 لسنة 2022 جنح مركز شرطة بنها، والمقيدة برقم 2980 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين، "محمد ى إ"، 30 سنة، مهندس معمارى، و"ثناء ع ع"، 62 سنة، ربة منزل، و"أحمد ص أ"، 40 سنة، سائق، و"محمد ص أ"، 38 سنة، موظف، و"منى ى إ"، 27 سنة، ربة منزل، و"أميرة ى إ"، 25 سنة، مشرفة بمدرسة، وجميعهم مقيمين ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها، قتلوا المجنى عليه "عبد الفتاح ف إ"، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجنى عليه.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أعدوا لذلك الغرض"زجاجات جازولين مشتعلة محل الاتهام تالى الوصف قاصدين مكان تواجده ومرافقيه، وما أن ظفروا بهم حتى قام المتهم الرابع بإعطاء المتهم الأول تلك الأداة أنفة البيان والذى قام الأخير بإلقائها صوب المجنى عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتى أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهمين الثانية والثالث والخامسة والسادسة بمسرح الواقعة للشد من أزرهما.