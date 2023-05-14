كولر يحذر لاعبي الأهلي من سيناريو الريال وليفربول قبل لقاء الإياب مع الترجي

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الإفراط في الاحتفال بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيراً إلى ضرورة طي صفحة مواجهة الذهاب والاستعداد بكل قوة لمواجهة الإياب.

وعقد كولر جلسة مع اللاعبين حذرهم من الانشغال بالفوز الكبير على الترجي، وأكد لهم أن الأهلي لم يحسم التأهل للنهائي بعد فالترجي فريق كبير ويملك لاعبين كبار ويستطيع تسجيل 3 أهداف خاصة أنه يمتلك شخصية البطل.

وكشف مصدر مسئول أن المدير الفني ضرب مثال للاعبين ما حدث من نتائج عكسية في الفرق الكبرى استقبلت نتائج كبرى على ملعبها أمثال ريال مدريد وليفربول، لذا يجب خوض مباراة الإياب أمام الترجي بمنتهى التواضع والجدية لتجنب أى مفاجأت.

وأضاف المصدر أن كولر أكد أن الأمور لم تحسم فالأمور ستُحسم بعد نهاية صافرة النهاية في مباراة الإياب وسنحاول التركيز في هذه المواجهة ولن نلعب بتعالي لأن الكرة فيها متغيرات دائماً.

وأشار المصدر إلى أن السويسري حاول التأكيد علي اللاعبين بعدم التأثر بالنتيجة وعدم امتلاك شعور بأن الأمور حسمت ومن المبكر الحديث عن المباراة النهائية فأمامنا مباراة كبيرة الأسبوع القادم ونحن لم نتأهل للنهائي حتى الآن.

من ناحية أخرى قرر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر منح اللاعبين مكافأة إجادة بعد الفوز على الترجي التونسي وقطع شوط كبير في الصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار مكافأة اللاعبين من أجل تحفيزهم معنوياً قبل لقاء الإياب والمقرر له يوم الجمعة المقبل علي ستاد القاهرة الدولي لاسيما بعد منح الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة من أجل التقاط الانفاس قبل الاستعدادا لمباراة العودة.