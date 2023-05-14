وزيرة الهجرة: حريصون على إبراز النماذج المتميزة والتشجيع على الاستثمار فى مصر

في إطار حملة "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون.. لماذا نستثمر في مصر؟"، شارك رجل الأعمال البارز والمحلل المالي في الولايات المتحدة الأمريكية مكسيموس بهنان، في الحملة التي أطلقتها وزارة الهجرة والتي تحمل عنوان: "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون.. لماذا نستثمر في مصر؟" موضحًا أنه يعمل في العديد من مجالات الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ 30 عامًا، في مجالات التمويل والتحليل، في عدد من الأسواق العالمية، ومن بينها السوق المصرية.

ومن ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أهمية الترويج لدور الدولة المصرية وجهود تحفيز الاستثمار في مصر ضمن الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الهجرة للمستثمرين للتواصل مع المستثمرين بالخارج، حيث يتم استعراض أهم ما يميز السوق المصرية من عوامل الجذب والفرص المتاحة للاستثمار في مختلف المجالات في ظل ما تقوم به مصر من عمليات التنمية في مختلف الأماكن والمجالات، وكذلك توفير خارطة الاستثمار الصناعي وتهيئة مناخ الاستثمار، بجانب إتاحة كافة المزايا للمستثمرين ومن بينها الرخصة الذهبية التي أطلقتها مصر مؤخرًا وتوفير خريطة استثمار صناعي، توضح كافة المجالات المتاحة وكذلك تقديم كافة التيسيرات لإطلاق المشروعات في مصر سواء عن طريق تقديم دراسات الجدوى أو التيسير في إطلاق الشركات وغيرها.

وأضافت وزيرة الهجرة أن هذه الحملة تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريون بالخارج عرضًا مختصرًا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر وما لمسوه بأنفسهم خلال رحلة الاستثمار في العديد من المشروعات، مؤكدة أننا أطلقنا هذه الحملة لتكون رسالة من المصريين بالخارج إلى المصريين بالخارج والداخل أيضًا لتوضيح لماذا مصر؟ حينما تختار المزيد من فرص الاستثمار في العديد من المجالات.

وفي السياق ذاته، تابع بهنان أنه مهتم بالعمل في السوق المصرية، مشيدًا بما تشهده السوق المصرية من تطورات، سواء في البنية التحتية أو التشريعات المُيسرة للاستثمار في مصر، كما ثمّن ما تقوم به مصر في الجلالة والعاصمة الإدارية وغيرها من المناطق الصناعية، مؤكدًا أن هناك طفرة كبيرة في جودة المنتجات والكميات التي يمكن إنتاجها للمنافسة في السوق المحلية والأسواق العالمية.

وأضاف أن المنتج المصري أصبح قادرًا على المنافسة العالمية، بما تمتاز به من منتجات تحاكي المواصفات العالمية، موضحًا المزايا التنافسية للسوق المصرية، من عدد السكان الكبير، والذي يبحث عن المستثمر، باعتبار كثافة الاستهلاك، وبحث المستثمرين عن عملاء لمنتجاتهم، كما أن السوق المصرية تنمو بمعدلات متزايدة، في عدد السكان، ولذلك نحتاج للتوسع في الانتاج بما يضمن الوفاء بحاجة السوق.

وأشار مكسيموس بهنان إلى أن هناك أزمة عالمية، منذ العام 2022 وانتشار وباء كورونا المستجد، وتأثر سلاسل الإمداد ونقص المعروض عالميًا، ما أدى لارتفاع الأسعار والتضخم الذي لحق بالكثير من المنتجات، وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، مؤكدًا أن العالم كله يمر بنفس التداعيات وتنعكس سلبًا على المواطنين فيها، حتى داخل الولايات المتحدة والتي شهدت ارتفاعًا في الأسعار دون ارتفاع في الأجور بنفس القدر.

وحول الأفكار الاستثمارية في المرحلة المقبلة، أوضح أننا حاليًا في أكثر مراحل الأزمة تأثيرًا وهو ما يعرف بـ"قاع الأزمة"، ويمكننا الاستعداد للخروج التدريجي من تداعياتها، بالاستثمار والعمل على تلبية احتياجاتنا بأنفسنا، وكبح جماح الاستيراد الذي يستنزف مواردنا الدولارية، مضيفًا أنه يمكننا الانطلاق في مشروعات تحقق الربح على المديين القصير والطويل، ويمكن تفعيل الصناديق الاستثمارية لضخ المزيد من الأموال في شرايين الاقتصاد المصري.

وفي رسالته للمستثمرين المصريين، أوضح بهنان أنه يشجع المستثمرين المصريين حول العالم على الاستثمار في مصر، وأن يضع مصر على الخريطة المقترحة لاستثماراته ويدرس السوق جيدًا، مضيفًا: "متأكد أننا لو نظرنا بموضوعية سندرك أننا أمام فرصة جيدة جيدًا للاستثمار.. استثمر في مصر".